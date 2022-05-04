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4 мая силы ООС на Донбассе уничтожили 2 самолета и 17 единиц техники врага

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Сводка боевых действий на Донбассе

4 мая силы ООС на Донбассе уничтожили 2 самолета и 17 единиц техники врага

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

4 мая на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отражали атаки врага, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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"В течение текущих суток, 4 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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