В Киевской области горят леса. Кличко просит жителей столицы не паниковать

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с просьбой не паниковать в случае задымленности, поскольку в Киевской области горят леса.

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"Лесные пожары пылают в Киевской области. Горит около 1 гектара леса в Иванковском районе возле села Розважив. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне. Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и без нужды не находитесь на улице", - написал Кличко.

Также Кличко добавил, что бойцы ГСЧС и пиротехники работают на ликвидации пожаров, задействована спецтехника.