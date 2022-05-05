В Киевской области горят леса. Кличко просит жителей столицы не паниковать
Бойцы ГСЧС работают в данном направлении
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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с просьбой не паниковать в случае задымленности, поскольку в Киевской области горят леса.
"Лесные пожары пылают в Киевской области. Горит около 1 гектара леса в Иванковском районе возле села Розважив. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.
Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и без нужды не находитесь на улице", - написал Кличко.
Также Кличко добавил, что бойцы ГСЧС и пиротехники работают на ликвидации пожаров, задействована спецтехника.
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