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Из Мариуполя эвакуировали очередную группу людей – более трехсот

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Сообщила Ирина Верещук

Из Мариуполя эвакуировали очередную группу людей – более трехсот

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, как работали гуманитарные коридоры из Мариуполя в среду, 4 мая.

"Сегодня в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека.

Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа.

Спасибо работникам ООН и Международному Комитету Красного Креста!

Спасибо работникам гуманитарной колонны: водителям и сотрудникам ГСЧС.

Мариупольская гуманитарная операция продолжается", – написала Верещук.

Напомним, что стало известно о том, что российские войска смогли пройти на завод "Азовсталь" и уже два дня проводят штурм укреплений.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ірина Верещук

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