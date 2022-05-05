Из Мариуполя эвакуировали очередную группу людей – более трехсот
Сообщила Ирина Верещук
Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, как работали гуманитарные коридоры из Мариуполя в среду, 4 мая.
"Сегодня в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека.
Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа.
Спасибо работникам ООН и Международному Комитету Красного Креста!
Спасибо работникам гуманитарной колонны: водителям и сотрудникам ГСЧС.
Мариупольская гуманитарная операция продолжается", – написала Верещук.
Напомним, что стало известно о том, что российские войска смогли пройти на завод "Азовсталь" и уже два дня проводят штурм укреплений.
Популярное сейчас
- Минобороны: россия пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины
- Цепкие лапы родины: побег, протест и гибель Беккенбауэра из ГДР
- Шевченко может стать президентом итальянского клуба - СМИ
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО