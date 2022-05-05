Из Мариуполя эвакуировали очередную группу людей – более трехсот

Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, как работали гуманитарные коридоры из Мариуполя в среду, 4 мая.

"Сегодня в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа. Спасибо работникам ООН и Международному Комитету Красного Креста! Спасибо работникам гуманитарной колонны: водителям и сотрудникам ГСЧС. Мариупольская гуманитарная операция продолжается", – написала Верещук.

Напомним, что стало известно о том, что российские войска смогли пройти на завод "Азовсталь" и уже два дня проводят штурм укреплений.