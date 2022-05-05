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Мариуполь в центре внимания. Владимир Зеленский подытожил очередные сутки великой войны с россией

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Традиционное видеообращение главы государства

Мариуполь в центре внимания. Владимир Зеленский подытожил очередные сутки великой войны с россией

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему народу по итогам очередных суток полномасштабной войны с россией. Много внимания было уделено теме Мариуполя.

"Сегодня завершился второй этап эвакуационной операции из Мариуполя.

344 человека удалось спасти – из самого города и окрестностей, выехавших в Запорожье. Благодарен всем, кто занимается тем, чтобы эвакуационная операция была успешной.

Договариваемся и надеемся – продолжить спасение людей из "Азовстали", из Мариуполя. Чтобы их спасти, нужно продолжение режима "тишины". Украинская сторона готова его обеспечить. Верим, что все получится.

Говорил сегодня с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. О том, что уже удалось и что еще предстоит сделать, чтобы спасти мариупольцев и защитников города", - сказал президент.

Война – это трагедия. Как для страны в целом, так и для отдельных семей:

"Сегодня в Харьковской области, в боях под Изюмом, погиб Александр Махов - известный журналист. Ему было 36 лет. Он всегда был среди самых смелых, работал в самых горячих точках. С первого дня полномасштабной войны - он был на фронте. Доброволец. Ветеран АТО. Боец 95-й десантно-штурмовой бригады. Мои искренние соболезнования близким, друзьям", - отметил Зеленский.

Также глава государства рассказал об успехах на дипломатическом фронте, о наградах защитникам Украины, а также подчеркнул, что преступления россиян не останутся безнаказанными.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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