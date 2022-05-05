ВСУ уничтожили многих российских генералов благодаря разведданным США - СМИ

Соединенные Штаты предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, которые позволили украинцам атаковать и уничтожить многих российских генералов. Они были ликвидированы на поле боя во время войны в Украине. Об этом пишет издание The New York Times.

По состоянию на начало мая ВСУ уничтожили около 12 российских генералов, и это количество действительно шокировало многих военных аналитиков.

Помощь с точными координатами на поле боя является частью секретных усилий администрации Байдена по предоставлению Украине разведывательных данных в режиме реального времени. Эти разведывательные данные также включают вероятные перемещения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного боевого плана Москвы по поводу боевых действий на Донбассе на востоке Украины.

По данным высокопоставленных американских чиновников, США сосредоточились на предоставлении местонахождения и других подробностей о часто перемещающемся мобильном штабе российских военных. Украинские чиновники объединили эту географическую информацию со своими собственными разведывательными данными, включая перехваченные коммуникации, предупреждающие украинских военных о присутствии высших российских офицеров, чтобы нанести артиллерийские удары и другие атаки.

Поддержка украинцев разведкой США оказала решающее влияние на поле боя, подтвердив цели, определенные украинскими военными, и наведя их на новые цели. Поток действительных разведывательных данных о передвижении российских войск, предоставленных Америкой Украине, имеет мало прецедентов.

Отвечая на вопрос о предоставлении разведданных украинцам, спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что "мы не будем говорить о деталях этой информации". Но он признал, что Соединенные Штаты предоставляют Украине информацию и разведывательные данные, которые ВСУ могут использовать для защиты.