Украинская Армия освободила от россиян несколько населенных пунктов на юге

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 5 мая сообщил о ситуации на Южнобужском направлении.

Указывается, что россияне активные боевые действия не проводили. Наносили ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск и инфраструктуре региона.

При этом благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

При этом Генштаб не указывает названия деоккупированных мест. Ранее, напомним, Минобороны Украины призвало блоггеров и СМИ не торопиться с раскрытием информации на фронте, поскольку это может помешать делу.