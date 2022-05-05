Украинская Армия освободила от россиян несколько населенных пунктов на юге
ВСУ продолжают уничтожать врага
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 5 мая сообщил о ситуации на Южнобужском направлении.
Указывается, что россияне активные боевые действия не проводили. Наносили ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск и инфраструктуре региона.
При этом благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.
При этом Генштаб не указывает названия деоккупированных мест. Ранее, напомним, Минобороны Украины призвало блоггеров и СМИ не торопиться с раскрытием информации на фронте, поскольку это может помешать делу.
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