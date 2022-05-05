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Украинская Армия освободила от россиян несколько населенных пунктов на юге

Общие новости
(2 голосов)

ВСУ продолжают уничтожать врага

Украинская Армия освободила от россиян несколько населенных пунктов на юге

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 5 мая сообщил о ситуации на Южнобужском направлении.

Указывается, что россияне активные боевые действия не проводили. Наносили ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск и инфраструктуре региона.

При этом благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

При этом Генштаб не указывает названия деоккупированных мест. Ранее, напомним, Минобороны Украины призвало блоггеров и СМИ не торопиться с раскрытием информации на фронте, поскольку это может помешать делу.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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