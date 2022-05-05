россияне ударили ракетами по Краматорску: 25 человек получили ранения, также повреждены здания

О последствиях вражеского обстрела Краматорска последовательно сообщили мэр города Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города. По меньшей мере, получили серьезные повреждения три пятиэтажки, школа, садик. Предварительно 6 раненых. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – сообщил Гончаренко.

"По меньшей мере, 25 раненых гражданских – следствие авиаракетного удара, нанесенного сегодня ночью россиянами по Краматорску. Шестеро из раненых нуждаются в медицинской помощи в больнице. Ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры. Не будучи способными воевать с украинской армией, россияне продолжают воевать с нашими гражданскими. Это очередное военное преступление русской армии на нашей земле. Все тщательно фиксируем, никто не избежит наказания", – отметил Кириленко.