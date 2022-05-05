Россияне перегруппировывают войска в Приднестровье - Генштаб ВСУ
Отряд самоубийц
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 5 мая сообщил, что Россия провоцирует напряженность в Приднестровском регионе республики Молдова.
"Осуществляет перегруппировку войск на отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что подразделения оперативной группы российских войск в Приднестровье находятся в полной боевой готовности. Проводится подготовка к эвакуации семей российских офицеров.
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