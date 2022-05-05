  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гротескная массовка для парада пленных. Оккупанты хотят переодеть мариупольцев в форму ВСУ
В тренде

Гротескная массовка для парада пленных. Оккупанты хотят переодеть мариупольцев в форму ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Орки такие орки

Гротескная массовка для парада пленных. Оккупанты хотят переодеть мариупольцев в форму ВСУ

Флаг

Новина українською

В Мариуполе российские оккупанты планируют переодеть в украинскую военную форму и вывести на т.н. "парад пленных" 9 мая почти 2 тысячи мужчин, которых они на данный момент держат в фильтрационной тюрьме. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального телемарафона.

Читайте такжероссияне ударили ракетами по Краматорску: 25 человек получили ранения, также повреждены здания

"На сегодняшний день почти 2 тысячи мужчин удерживают в фильтрационной тюрьме. Этот поселки Безымянный и Казацкий. Они были вывезены из Мариуполя почти 4 недели назад. Их переоденут в украинскую форму и привлекут к так называемому "параду пленных" в Мариуполе, потому что настоящих пленных у них не хватает. Это будет гротескная массовка для создания очередной пропагандистской картинки".

Также украинская пресса опубликовала видеоподтверждения из фильтрационных лагерей российско-оккупационных войск:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде