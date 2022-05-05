Гротескная массовка для парада пленных. Оккупанты хотят переодеть мариупольцев в форму ВСУ
Орки такие орки
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В Мариуполе российские оккупанты планируют переодеть в украинскую военную форму и вывести на т.н. "парад пленных" 9 мая почти 2 тысячи мужчин, которых они на данный момент держат в фильтрационной тюрьме. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального телемарафона.
"На сегодняшний день почти 2 тысячи мужчин удерживают в фильтрационной тюрьме. Этот поселки Безымянный и Казацкий. Они были вывезены из Мариуполя почти 4 недели назад. Их переоденут в украинскую форму и привлекут к так называемому "параду пленных" в Мариуполе, потому что настоящих пленных у них не хватает. Это будет гротескная массовка для создания очередной пропагандистской картинки".
Также украинская пресса опубликовала видеоподтверждения из фильтрационных лагерей российско-оккупационных войск:
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