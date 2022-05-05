  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СБУ: В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий
В тренде

СБУ: В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Он подозревается в государственной измене

СБУ: В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий

СБУ

Новина українською

Правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Читайте такжеБольшинство жителей выступает за то, чтобы украинский был единственным государственным языком

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины. В прошлом году ему было объявлено о подозрении. Продолжаются все необходимые следственно-оперативные меры для того, чтобы это лицо ответило за свои действия перед законом, как сообщила СБУ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Анатолий Шарий
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СБУ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
mangust
05.05.2022 в 12:19
Хотя кому сейчас правда нужна, куда легче и приятнее верить в безумные сказки по типу "призрака Киева", чем смотреть суровой реальности в лицо.
Ответить
0
-2
mangust
05.05.2022 в 12:15
А в чём он виноват, в том, что правду говорил которая многим не приятна и как кость в горле была?
Ответить
0
-2
aleks68
05.05.2022 в 11:53
теперь главное чтобы выдали.сейчас начнётся эпопея с аппеляциями и судами.пусть этот ......получит по заслугам
Ответить
+1
0
Vantala (Kharkiv)
05.05.2022 в 11:19
давно пора
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде