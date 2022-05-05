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Под Черкассами ПВО сбило две российские ракеты, в Запорожье в результате обстрела погибла женщина

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Под Черкассами ПВО сбило две российские ракеты, в Запорожье в результате обстрела погибла женщина

Getty Images / Global Images Ukraine

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Под Черкассами сбили две российские ракеты, об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Доброе утро, Черкасщина! В эту минуту область стабильно функционирует. Ночь прошла спокойно, несмотря на воздушную тревогу. В отличие от вечера накануне. Под Черкассами наша ПВО сбила две ракеты. Пострадавших нет – и это самое главное. Не публикуйте фотографии и видео. Не сообщайте локации. От этого зависит наша безопасность! Также не забывайте реагировать на воздушные тревоги, как положено! Спасибо нашим ВСУ! Держим строй".

При этом российские войска обстреляли жилой дом в Пологах на Запорожье. В результате вражеского обстрела горел одноэтажный жилой дом, пожарным удалось выполнить свою работу. К сожалению, во время обстрела погибла женщина 1972 года рождения, она получила осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/cherkaskaODA

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