Под Черкассами ПВО сбило две российские ракеты, в Запорожье в результате обстрела погибла женщина

Под Черкассами сбили две российские ракеты, об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Доброе утро, Черкасщина! В эту минуту область стабильно функционирует. Ночь прошла спокойно, несмотря на воздушную тревогу. В отличие от вечера накануне. Под Черкассами наша ПВО сбила две ракеты. Пострадавших нет – и это самое главное. Не публикуйте фотографии и видео. Не сообщайте локации. От этого зависит наша безопасность! Также не забывайте реагировать на воздушные тревоги, как положено! Спасибо нашим ВСУ! Держим строй".

При этом российские войска обстреляли жилой дом в Пологах на Запорожье. В результате вражеского обстрела горел одноэтажный жилой дом, пожарным удалось выполнить свою работу. К сожалению, во время обстрела погибла женщина 1972 года рождения, она получила осколочные ранения, несовместимые с жизнью.