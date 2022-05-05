Есть еще два сбитых самолета! Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне с Украиной

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины как всегда обновил на утро данные о российских потерях от начала полномасштабного вторжения. Обращает на себя внимание еще два сбитых самолета россиян. В последние дни наши силы противовоздушной обороны были "без работы" из-за малого количества вылетов авиации рф.

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личного состава - около 24 700 (+200) человек ликвидировано.

танков - 1092 (+15) ед.

боевых бронированных машин - 2651 (+41) ед.

артиллерийских систем - 499 (+8) ед.

РСЗО - 169 (+6) ед.

средства ПВО - 83 (+2) ед.

самолетов - 196 (+2) ед.

вертолетов - 155 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед.

корабли /катеры - 10 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 312 (+9).

Специальная техника - 38 (+0).

Крылатые ракеты - 89 (+2).

Наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Попаснянском направлении, добавляет Генштаб.