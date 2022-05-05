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Есть еще два сбитых самолета! Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне с Украиной

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Плюс два средства ПВО и много другой техники

Есть еще два сбитых самолета! Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне с Украиной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины как всегда обновил на утро данные о российских потерях от начала полномасштабного вторжения. Обращает на себя внимание еще два сбитых самолета россиян. В последние дни наши силы противовоздушной обороны были "без работы" из-за малого количества вылетов авиации рф.

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  • личного состава - около 24 700 (+200) человек ликвидировано.
  • танков - 1092 (+15) ед.
  • боевых бронированных машин - 2651 (+41) ед.
  • артиллерийских систем - 499 (+8) ед.
  • РСЗО - 169 (+6) ед.
  • средства ПВО - 83 (+2) ед.
  • самолетов - 196 (+2) ед.
  • вертолетов - 155 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед.
  • корабли /катеры - 10 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 312 (+9).
  • Специальная техника - 38 (+0).
  • Крылатые ракеты - 89 (+2).

Наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Попаснянском направлении, добавляет Генштаб.

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В статье: война с Россией
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