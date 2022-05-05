  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский объявил о создании новой платформы для поддержки Украины
В тренде

Зеленский объявил о создании новой платформы для поддержки Украины

Общие новости
(1 голосов)

Люди со всего мира могут перечислять средства на помощь демократии

Зеленский объявил о создании новой платформы для поддержки Украины

United24

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский положил начало глобальной инициативе United24. Ее цель – соединить людей со всего мира в их желании помочь Украине.

Стартует United24 платформой по фандрейзингу. Она станет главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. United24 дает возможность сделать донат в один клик из любой страны. Средства распределяются по трем направлениям помощи: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.

Все средства поступают на счета Национального банка, закрепленные за профильными министерствами: Министерством обороны Украины, Министерством здравоохранения Украины, Министерством инфраструктуры Украины.

НБУ предоставляет отчетность о поступлении благотворительных взносов через United24 каждые 24 часа. Профильные министерства будут отчитываться о назначении взносов один раз в неделю. Чтобы сделать донат, переходите на сайт платформы u24.gov.ua. Любое пожертвование – весомый вклад в победу Украины.

Читайте такжеМариуполь в центре внимания. Владимир Зеленский подытожил очередные сутки великой войны с россией

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Зеленский United24
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде