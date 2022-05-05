Зеленский объявил о создании новой платформы для поддержки Украины
Люди со всего мира могут перечислять средства на помощь демократии
United24
Президент Украины Владимир Зеленский положил начало глобальной инициативе United24. Ее цель – соединить людей со всего мира в их желании помочь Украине.
Стартует United24 платформой по фандрейзингу. Она станет главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. United24 дает возможность сделать донат в один клик из любой страны. Средства распределяются по трем направлениям помощи: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.
Все средства поступают на счета Национального банка, закрепленные за профильными министерствами: Министерством обороны Украины, Министерством здравоохранения Украины, Министерством инфраструктуры Украины.
НБУ предоставляет отчетность о поступлении благотворительных взносов через United24 каждые 24 часа. Профильные министерства будут отчитываться о назначении взносов один раз в неделю. Чтобы сделать донат, переходите на сайт платформы u24.gov.ua. Любое пожертвование – весомый вклад в победу Украины.
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