Зеленский объявил о создании новой платформы для поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский положил начало глобальной инициативе United24. Ее цель – соединить людей со всего мира в их желании помочь Украине.

Стартует United24 платформой по фандрейзингу. Она станет главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. United24 дает возможность сделать донат в один клик из любой страны. Средства распределяются по трем направлениям помощи: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.

Все средства поступают на счета Национального банка, закрепленные за профильными министерствами: Министерством обороны Украины, Министерством здравоохранения Украины, Министерством инфраструктуры Украины.

НБУ предоставляет отчетность о поступлении благотворительных взносов через United24 каждые 24 часа. Профильные министерства будут отчитываться о назначении взносов один раз в неделю. Чтобы сделать донат, переходите на сайт платформы u24.gov.ua. Любое пожертвование – весомый вклад в победу Украины.