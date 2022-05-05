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"На двух направлениях перешли в контрнаступление". Залужный – о ситуации на фронте

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И это только начало

"На двух направлениях перешли в контрнаступление". Залужный – о ситуации на фронте

Залужный Telegram

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях".

"Акцентировал внимание на возобновлении применения российским агрессором крылатых ракет. Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине. Так, в течение суток 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, выпущенных из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря. По состоянию на север за прошедшие сутки было зафиксировано 8 запусков крылатых ракет по нашей территории. Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален".

"Я глубоко благодарен нашим партнерам за предоставленную Украине помощь. Мы успешно преодолеваем все трудности, связанные с овладением новыми видами вооружения и техники благодаря сотрудничеству и поддержке на всех уровнях. Сегодня наши военные не только интенсивно учатся использовать и обслуживать НАТОвские образцы вооружения, но и делятся своим боевым опытом с партнерами".

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В статье: Валерий Залужный ВСУ Марк Милли
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Источник:
t.me/CinCAFU

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