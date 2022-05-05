Надежда для украинцев и символ страха для врагов. Сегодня полк Азов отмечает свой День рождения

Отдельный отряд специального назначения "Азов" – подразделение в составе воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Подразделение было сформировано в мае 2014 года (а именно 5-го числа) в Мариуполе из добровольцев, первоначально в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины, в сентябре 2014 года было развернуто в полк, в ноябре 2014 года переведено в состав Национальной гвардии Украины. Таким образом, сегодня исполняется ровно 8 лет с момента создания "Азова".

Сейчас бойцы полка подразделения выполняют задания в разных точках Украины, в частности, продолжают героически держать оборону завода "Азовсталь" в Мариуполе.