"Сотрудничество по борьбе с международной преступностью". Полиция Испании подтвердила арест Шария

Полиция Испании подтверждает арест пророссийского блогера Анатолия Шария, сообщают источники El Diario.

"Он будет привлечён к ответственности", - утверждает источник. Также в полиции сообщили, что у Испании и Украины есть соглашение про сотрудничество для борьбы с международной преступностью.

Анатолий Шарий проживает в Испании с 2019 года. До этого он, как политический беженец, находился пять лет в Литве, а по окончанию срока визы перебрался на Пиренеи.