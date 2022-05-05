"Сотрудничество по борьбе с международной преступностью". Полиция Испании подтвердила арест Шария
Он будет привлечён к ответственности
Скріншот з відео
Полиция Испании подтверждает арест пророссийского блогера Анатолия Шария, сообщают источники El Diario.
"Он будет привлечён к ответственности", - утверждает источник. Также в полиции сообщили, что у Испании и Украины есть соглашение про сотрудничество для борьбы с международной преступностью.
Анатолий Шарий проживает в Испании с 2019 года. До этого он, как политический беженец, находился пять лет в Литве, а по окончанию срока визы перебрался на Пиренеи.
Напомним, что сегодня правоохранительные органы Испании
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