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"Сотрудничество по борьбе с международной преступностью". Полиция Испании подтвердила арест Шария

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Он будет привлечён к ответственности

"Сотрудничество по борьбе с международной преступностью". Полиция Испании подтвердила арест Шария

Скріншот з відео

UA-Футбол
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Полиция Испании подтверждает арест пророссийского блогера Анатолия Шария, сообщают источники El Diario.

"Он будет привлечён к ответственности", - утверждает источник. Также в полиции сообщили, что у Испании и Украины есть соглашение про сотрудничество для борьбы с международной преступностью.

Анатолий Шарий проживает в Испании с 2019 года. До этого он, как политический беженец, находился пять лет в Литве, а по окончанию срока визы перебрался на Пиренеи.

Напомним, что сегодня правоохранительные органы Испании задержали Шария. СБУ подозревает его в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

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В статье: война с Россией Анатолий Шарий
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