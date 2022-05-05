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Эта операция затянулась, - лукашенко

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В Беларуси уже "категорически" не принимают ни одной войны

Эта операция затянулась, - лукашенко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси олександр лукашенко считает, что война в Украине затянулась. Об этом он сообщил в интервью Associated Press. Сам политик неоднократно во время интервью использовал слово "война", которого продолжает избегать главный союзник белорусов, россия.

"Я не достаточно погружен в эту проблему [войну], чтобы сказать, идет она по плану, как говорят русские, или как я это чувствую. Я хочу еще раз подчеркнуть: я чувствую, что эта операция затянулась. Мы категорически не принимаем ни одной войны. Мы сделали и делаем все сейчас, чтобы не было войны. Благодаря нам переговоры между Украиной и Россией начались", - сказал он.

Также лукашенко высказался относительно возможного применения ядерного оружия в этой войне. По его словам, это недопустимо, ведь Беларусь находится рядом с зоной конфликта.

"Это недопустимо, потому что это рядом с нами - мы не через океан, как США. Это также недопустимо, поскольку это может сбить наш земной шар с орбиты неизвестно куда. Способна ли на это россия - это вопрос, который нужно задать российскому руководству", - отметил лукашенко.

Временный лидер Беларуси считает, что владимир путин не хочет противостояния с НАТО и считает, что Украиной руководит Джо Байден.

"Он [путин], скорее всего, не хочет глобального противостояния с НАТО. Используйте это. Используйте это и делайте все для того, чтобы этого не произошло. Иначе, даже если путин этого не захочет, военные отреагируют.

США хотят воспользоваться моментом, привязав своих союзников к себе и заглушить россию в войне с Украиной. Их цель - разобраться с россией, а затем Китаем. Сегодня не Зеленский руководит Украиной - не обижайтесь, это мое мнение, возможно, я ошибаюсь. [Если президент Байден скажет], все прекратится в течение недели", - сказал лукашенко.

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В статье: Александр Лукашенко
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Комментарии (1)
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KadimXa (Харьков)
05.05.2022 в 15:34
Ну да ты же собака про 2 дня рассказывал.
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