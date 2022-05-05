Эта операция затянулась, - лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси олександр лукашенко считает, что война в Украине затянулась. Об этом он сообщил в интервью Associated Press. Сам политик неоднократно во время интервью использовал слово "война", которого продолжает избегать главный союзник белорусов, россия.

"Я не достаточно погружен в эту проблему [войну], чтобы сказать, идет она по плану, как говорят русские, или как я это чувствую. Я хочу еще раз подчеркнуть: я чувствую, что эта операция затянулась. Мы категорически не принимаем ни одной войны. Мы сделали и делаем все сейчас, чтобы не было войны. Благодаря нам переговоры между Украиной и Россией начались", - сказал он.

Также лукашенко высказался относительно возможного применения ядерного оружия в этой войне. По его словам, это недопустимо, ведь Беларусь находится рядом с зоной конфликта.

"Это недопустимо, потому что это рядом с нами - мы не через океан, как США. Это также недопустимо, поскольку это может сбить наш земной шар с орбиты неизвестно куда. Способна ли на это россия - это вопрос, который нужно задать российскому руководству", - отметил лукашенко.

Временный лидер Беларуси считает, что владимир путин не хочет противостояния с НАТО и считает, что Украиной руководит Джо Байден.