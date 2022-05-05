Эта операция затянулась, - лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси олександр лукашенко считает, что война в Украине затянулась. Об этом он сообщил в интервью Associated Press. Сам политик неоднократно во время интервью использовал слово "война", которого продолжает избегать главный союзник белорусов, россия.
"Я не достаточно погружен в эту проблему [войну], чтобы сказать, идет она по плану, как говорят русские, или как я это чувствую. Я хочу еще раз подчеркнуть: я чувствую, что эта операция затянулась. Мы категорически не принимаем ни одной войны. Мы сделали и делаем все сейчас, чтобы не было войны. Благодаря нам переговоры между Украиной и Россией начались", - сказал он.
Также лукашенко высказался относительно возможного применения ядерного оружия в этой войне. По его словам, это недопустимо, ведь Беларусь находится рядом с зоной конфликта.
"Это недопустимо, потому что это рядом с нами - мы не через океан, как США. Это также недопустимо, поскольку это может сбить наш земной шар с орбиты неизвестно куда. Способна ли на это россия - это вопрос, который нужно задать российскому руководству", - отметил лукашенко.
Временный лидер Беларуси считает, что владимир путин не хочет противостояния с НАТО и считает, что Украиной руководит Джо Байден.
"Он [путин], скорее всего, не хочет глобального противостояния с НАТО. Используйте это. Используйте это и делайте все для того, чтобы этого не произошло. Иначе, даже если путин этого не захочет, военные отреагируют.
США хотят воспользоваться моментом, привязав своих союзников к себе и заглушить россию в войне с Украиной. Их цель - разобраться с россией, а затем Китаем. Сегодня не Зеленский руководит Украиной - не обижайтесь, это мое мнение, возможно, я ошибаюсь. [Если президент Байден скажет], все прекратится в течение недели", - сказал лукашенко.