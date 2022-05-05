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Зеленский провел разговор со Штайнмайером

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Президенты согласились поддерживать тесный контакт

Зеленский провел разговор со Штайнмайером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает Die Welt.

Стороны уладили все недоразумения, которые были в прошлом. Штайнмайер выразил Зеленскому солидарность, уважение и поддержку мужественным борьбой украинского народа против агрессора. Оба президента описали разговор как "очень важный" и "очень хороший", а также согласились поддерживать тесный контакт. Die Welt со ссылкой на свои источники информирует, что президент Зеленский "сердечно" пригласил Штайнмайера в Киев вместе со всем руководством государства, правительством и канцлером страны.

Напомним, что в середине апреля Владимир Зеленский отказался от встречи со Штайнмайером, который планировал посетить столицу Украины. Одной из неофициальных причин такого было пророссийское прошлое политика. Поэтому в том числе отказался от визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Франк-Вальтер Штайнмайер
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