Зеленский провел разговор со Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает Die Welt.

Стороны уладили все недоразумения, которые были в прошлом. Штайнмайер выразил Зеленскому солидарность, уважение и поддержку мужественным борьбой украинского народа против агрессора. Оба президента описали разговор как "очень важный" и "очень хороший", а также согласились поддерживать тесный контакт. Die Welt со ссылкой на свои источники информирует, что президент Зеленский "сердечно" пригласил Штайнмайера в Киев вместе со всем руководством государства, правительством и канцлером страны.