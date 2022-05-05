Зеленский провел разговор со Штайнмайером
Президенты согласились поддерживать тесный контакт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает Die Welt.
Стороны уладили все недоразумения, которые были в прошлом. Штайнмайер выразил Зеленскому солидарность, уважение и поддержку мужественным борьбой украинского народа против агрессора. Оба президента описали разговор как "очень важный" и "очень хороший", а также согласились поддерживать тесный контакт. Die Welt со ссылкой на свои источники информирует, что президент Зеленский "сердечно" пригласил Штайнмайера в Киев вместе со всем руководством государства, правительством и канцлером страны.
Напомним, что в середине апреля Владимир Зеленский
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