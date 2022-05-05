Финляндия предоставляет Украине 70 млн евро и военную технику
Очередная партия помощи
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Финляндия пришлет Украине дополнительную военную технику, а также готовит выделение еще 70 млн. евро помощи.
Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин во время проходящей в четверг в Варшаве Конференции доноров для помощи Украине, сообщает Укринформ.
"Мы сейчас готовим дополнительный вклад для удовлетворения текущих потребностей и помощи с восстановлением. Взнос, который должен быть одобрен парламентом, составит около 70 млн. евро. Мы также приняли решение сегодня отправить дополнительную военную технику в Украину", - заявила она.
Премьер-министр также указала на то, что Финляндия помогает украинцам, вынужденным бежать из страны, в частности, особенно уязвимым группам населения. На этом фоне она сообщила о принятом решении выделить дополнительные 700 млн. евро для помощи украинским беженцам в Финляндии.
Также Марин отметила поддержку Финляндией санкций ЕС против России, включая санкции в энергетическом секторе.
Кроме того, премьер отметила, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение прав человека и гуманитарного права в Украине, и что Финляндия полностью поддерживает соответствующее расследование Международного уголовного суда, оказывая ему финансовую и экспертную поддержку.
"Украина воюет за Европу и вы – победители в этой войне. Наши мнения с вами, а наши действия – ради будущего Украины и ее храбрых людей", - заявила глава правительства Финляндии
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