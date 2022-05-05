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Суд Испании отпустил Шария без залога. Забрали паспорт и запретили покидать страну

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Хотя прокуратура настаивала на аресте

Суд Испании отпустил Шария без залога. Забрали паспорт и запретили покидать страну

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Новина українською

В Испании рассказали некоторые подробности задержания пророссийского блогера Анатолия Шария.

Как известно, правоохранительные органы Испании задержал Шария 4 мая 2022 года. Украинские спецслужбы подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных статьями государственная измена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

Тем не менее, как сообщает адвокат Шария Гонсало Бой, блогер был на заседании суда, который вынес "временное появление" при процессе экстрадиции. По словам адвоката, Шарий был освобожден без залога, пока идет процесс экстрадиции.

Суд также постановил, что Шарий должен появляться 1 и 15 числа каждого месяца в ближайшем зале суда. Кроме того, магистрат призывал установить его точное место жительства, отозвал паспорт и запретил ему покидать Испанию.

Как сообщается, прокуратура настаивала на аресте Шария, однако судья, вынес это постановление «с учетом обстоятельств дела» и подчеркивая «корни подсудимого».

Также отмечается, что эти условия не будут иметь силы, если через сорок дней после его ареста Украина официально не представит свой запрос об экстрадиции.

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В статье: война с Россией Анатолий Шарий
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