Путин одобрил создание альтернативной Википедии

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по созданию российской пропагандистской альтернативы для всемирно известной интернет-энциклопедии "Википедия".

"Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться.

Мы сами знаем качество этой информации.

Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую", - сказал Путин.