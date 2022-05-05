Путин одобрил создание альтернативной Википедии
У российских собственная гордость
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Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по созданию российской пропагандистской альтернативы для всемирно известной интернет-энциклопедии "Википедия".
"Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться.
Мы сами знаем качество этой информации.
Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую", - сказал Путин.
Отметим, что данную инициативу Путину выдвинул глава российского общества "Знание" Максим Древаль.
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