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Путин одобрил создание альтернативной Википедии

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У российских собственная гордость

Путин одобрил создание альтернативной Википедии

Getty Images

Новина українською

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по созданию российской пропагандистской альтернативы для всемирно известной интернет-энциклопедии "Википедия".

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"Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться.

Мы сами знаем качество этой информации.

Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую", - сказал Путин.

Отметим, что данную инициативу Путину выдвинул глава российского общества "Знание" Максим Древаль.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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