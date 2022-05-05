В Запорожье с 8 по 10 мая будет длительный комендантский час

В Запорожье вводят длинный комендантский час - с вечера 8 мая и до утра 10-го.

Об этом сообщил в.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

"В Запорожье снова будет долгий комендантский час. По решению военных, он продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая".

И.о. мэра сообщил, что соблюдение комендантского часа будут контролироваться правоохранителями, военнослужащими и бойцами подразделений территориальной обороны.

Также из-за комендантского часа в понедельник, 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи в Запорожье не будут работать.