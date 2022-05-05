""Отреагируйте надлежащим образом образом на критическую ситуацию" - Зам командира полка Азов обратился к Зеленскому

Россияне в очередной раз нарушили обещание и не дали эвакуировать гражданских лиц, которые продолжают скрываться в подвале "Азовстали".

Об этом отметил в обращении заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь.

Он напомнил, что "уже третьи сутки как враг прорвался на территорию завода "Азовсталь", где продолжаются тяжелые кровопролитные бои".

"Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения.

Дайте возможность забрать тела воинов, чтобы украинцы смогли проститься со своими героями.

Отреагируйте надлежащим образом образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!" - отметил Паламарь.