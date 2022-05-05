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""Отреагируйте надлежащим образом образом на критическую ситуацию" - Зам командира полка Азов обратился к Зеленскому

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Защитники Азовстали продолжают держаться

""Отреагируйте надлежащим образом образом на критическую ситуацию" - Зам командира полка Азов обратился к Зеленскому

фото з відкритих джерел

Новина українською

Россияне в очередной раз нарушили обещание и не дали эвакуировать гражданских лиц, которые продолжают скрываться в подвале "Азовстали".

Об этом отметил в обращении заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь.

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Он напомнил, что "уже третьи сутки как враг прорвался на территорию завода "Азовсталь", где продолжаются тяжелые кровопролитные бои".

"Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения.

Дайте возможность забрать тела воинов, чтобы украинцы смогли проститься со своими героями.

Отреагируйте надлежащим образом образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!" - отметил Паламарь.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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