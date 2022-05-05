Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков: погиб подросток, который помогал эвакуировать животных из экопарка
Оккупанты не останавливаются
Фельдман Экопарк
Во время эвакуации африканских буйволов из "Экопарка Фельдмана" под Харьковом команда сотрудников и волонтеров попала под обстрел оккупантов.
Один из волонтеров погиб – парню было всего 15 лет.
"Сегодня, 5 мая, во время эвакуации буйволов из "Фельдмана Экопарка" под обстрел попала команда наших сотрудников и волонтеров.
Один человек погиб. Два человека получили тяжелые ранения. За их жизнь борются врачи", – написала пресс-служба экопарка.
Погибший юноша помогал родителям в кормлении и эвакуации животных.
Напомним, спасение животных из экопарка Фельдмана в Харьковской области продолжается. Комплекс размещается почти на линии огня и постоянно подвергается обстрелам.
С начала полномасштабного вторжения работники экопарка, волонтеры и зоозащитники спасли около 80% животных, рискуя своей жизнью.
15-летний волонтер стал шестой жертвой российских оккупантов среди людей, помогавших спасать воспитанников экопарка.
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