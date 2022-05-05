Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков: погиб подросток, который помогал эвакуировать животных из экопарка

Во время эвакуации африканских буйволов из "Экопарка Фельдмана" под Харьковом команда сотрудников и волонтеров попала под обстрел оккупантов.

Один из волонтеров погиб – парню было всего 15 лет.

"Сегодня, 5 мая, во время эвакуации буйволов из "Фельдмана Экопарка" под обстрел попала команда наших сотрудников и волонтеров.

Один человек погиб. Два человека получили тяжелые ранения. За их жизнь борются врачи", – написала пресс-служба экопарка.

Погибший юноша помогал родителям в кормлении и эвакуации животных.

Напомним, спасение животных из экопарка Фельдмана в Харьковской области продолжается. Комплекс размещается почти на линии огня и постоянно подвергается обстрелам.

С начала полномасштабного вторжения работники экопарка, волонтеры и зоозащитники спасли около 80% животных, рискуя своей жизнью.

15-летний волонтер стал шестой жертвой российских оккупантов среди людей, помогавших спасать воспитанников экопарка.