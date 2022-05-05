СБУ в Киеве задержала соратника Медведчука
Он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине
Фото: Служба безпеки України
Служба безопасности Украины в Киеве задержала одного из лидеров общественной организации "Украинский выбор", руководителем которой является нардеп Виктор Медведчук.
По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Также заблокирована деятельность мощного прокси-центра спецслужб РФ, который использовался для кибератак на государственные информресурсы Украины и распространение враждебной пропаганды.
По данным СБУ, с начала войны открыто более шести тысяч уголовных производств. В частности, более 1 тысячи касаются посягательства на территориальную целостность Украины и попытки захвата государственной власти.
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