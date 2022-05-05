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Международная донорская конференция собрала для Украины 6,5 млрд долларов

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Также Польша дополнительно выделит 100 млн. евро гуманитарной помощи

Международная донорская конференция собрала для Украины 6,5 млрд долларов

фото из свободных источников

Новина українською

Международная донорская конференция, посвященная сбору средств для Украины, пострадавшей от войны, собрала $6,5 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая с заключительным словом на конференции, пишет "Европейская правда".

"Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что все мы смогли мобилизовать $6,5 млрд", - сказал он.

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Моравецкий отметил, что Польша дополнительно выделит 100 млн. евро гуманитарной помощи.

Он также подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России.

"Полное эмбарго на российские газ и нефть необходимы. И мы должны обеспечить конфискацию российских активов и федеральных резервов. Больше не может быть никаких табу. Средства должны быть направлены на восстановление Украины", - сказал польский премьер.

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В статье: война с Россией
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