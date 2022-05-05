Международная донорская конференция собрала для Украины 6,5 млрд долларов
Также Польша дополнительно выделит 100 млн. евро гуманитарной помощи
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Международная донорская конференция, посвященная сбору средств для Украины, пострадавшей от войны, собрала $6,5 млрд.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая с заключительным словом на конференции, пишет "Европейская правда".
"Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что все мы смогли мобилизовать $6,5 млрд", - сказал он.
Моравецкий отметил, что Польша дополнительно выделит 100 млн. евро гуманитарной помощи.
Он также подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России.
"Полное эмбарго на российские газ и нефть необходимы. И мы должны обеспечить конфискацию российских активов и федеральных резервов. Больше не может быть никаких табу. Средства должны быть направлены на восстановление Украины", - сказал польский премьер.
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