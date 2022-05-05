В Буче впервые после деоккупации прошла свадебная церемония - ФОТО

В освобожденной от русских оккупантов Буче состоялась первая свадебная церемония, сообщает Министерство юстиции.

Андрей и Виктория стали первой парой, которая поженилась в восстановленном здании деоккупированного города.

"Первая свадебная церемония в восстановленном зале Бучанского отдела ДРАЦС. Отдел вернулся к работе после устранения последствий российской оккупации. Наши коллеги полны сил и энергии для предоставления качественных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Бучанском отделе ДРАЦС напомнили, что проводят свадебные церемонии не только для местных жителей, ведь в условиях военного положения действует принцип экстерриториальности.

Напомним, украинские военные освободили Бучу от российских захватчиков 1 апреля.

Сразу после возвращения города под контроль украинской власти стало известно о братских могилах, где похоронены сотни мирных жителей. На улицах лежали убитые оккупантами местные жители. У некоторых из них были связаны руки.