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В Буче впервые после деоккупации прошла свадебная церемония - ФОТО

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Город постепенно возвращается к жизни

В Буче впервые после деоккупации прошла свадебная церемония - ФОТО

Міністерство юстиції України

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В освобожденной от русских оккупантов Буче состоялась первая свадебная церемония, сообщает Министерство юстиции.

Андрей и Виктория стали первой парой, которая поженилась в восстановленном здании деоккупированного города.

"Первая свадебная церемония в восстановленном зале Бучанского отдела ДРАЦС. Отдел вернулся к работе после устранения последствий российской оккупации. Наши коллеги полны сил и энергии для предоставления качественных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в Бучанском отделе ДРАЦС напомнили, что проводят свадебные церемонии не только для местных жителей, ведь в условиях военного положения действует принцип экстерриториальности.

Напомним, украинские военные освободили Бучу от российских захватчиков 1 апреля.

Сразу после возвращения города под контроль украинской власти стало известно о братских могилах, где похоронены сотни мирных жителей. На улицах лежали убитые оккупантами местные жители. У некоторых из них были связаны руки.

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В статье: война с Россией
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