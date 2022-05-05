Источник: Медведчук надеется "передать" часть своего имущества Суркису-старшему
Коллаборанты еще пытаются как-то крутиться
Шеф-редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева на своей странице в фейсбук и в тематической колонке распространяет информацию о том, что народный депутат Украины от ОПЗЖ, предатель Украины и российский агент, задержанный СБУ, Виктор Медведчук планирует передать часть своего имущества Григорию Сурки, который также является членом ОПЗЖ.
"Насколько известно из моих источников, которым я доверяю, Медведчук, находящийся под арестом и следствием, надеется "передать" часть своего имущества именно Суркису, потому что доверяет ему. Хотя такие же услуги ему предлагали еще несколько крупных украинских бизнесменов. Но дело слишком деликатное, вы понимаете", - написала Мусаева.
Отметим, что Григорий Суркис вместе с семьей в начале войны уехал из Украины с большой суммой денег. Затем вернулся, используя дипломатический паспорт. Во время одного из пересечений границы Суркис-старший пытался вывести из Украины дорогостоящие часы, которые не были задекларированы.
Добавим, что в Украине на официальном уровне запретили деятельность пророссийских партий, среди которых и ОПЗЖ. Но Григорий Суркис и другие пророссийские политики уже учредили новую политическую платформу.
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