  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Источник: Медведчук надеется "передать" часть своего имущества Суркису-старшему
В тренде

Источник: Медведчук надеется "передать" часть своего имущества Суркису-старшему

Общие новости
(1 голосов)

Коллаборанты еще пытаются как-то крутиться

Источник: Медведчук надеется "передать" часть своего имущества Суркису-старшему

UA-Футбол
Новина українською

Шеф-редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева на своей странице в фейсбук и в тематической колонке распространяет информацию о том, что народный депутат Украины от ОПЗЖ, предатель Украины и российский агент, задержанный СБУ, Виктор Медведчук планирует передать часть своего имущества Григорию Сурки, который также является членом ОПЗЖ.

"Насколько известно из моих источников, которым я доверяю, Медведчук, находящийся под арестом и следствием, надеется "передать" часть своего имущества именно Суркису, потому что доверяет ему. Хотя такие же услуги ему предлагали еще несколько крупных украинских бизнесменов. Но дело слишком деликатное, вы понимаете", - написала Мусаева.

Отметим, что Григорий Суркис вместе с семьей в начале войны уехал из Украины с большой суммой денег. Затем вернулся, используя дипломатический паспорт. Во время одного из пересечений границы Суркис-старший пытался вывести из Украины дорогостоящие часы, которые не были задекларированы.

Добавим, что в Украине на официальном уровне запретили деятельность пророссийских партий, среди которых и ОПЗЖ. Но Григорий Суркис и другие пророссийские политики уже учредили новую политическую платформу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде