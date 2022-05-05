Родным защитников Мариуполя не дали провести митинг в Киеве

Родным защитников Мариуполя не дали провести мирный митинг в Киеве в поддержку украинских бойцов, сославшись на закон о военном положении.

Об этом сообщили организаторы акции в соцсетях и в комментарии "Украинской правде".

Родные украинских защитников 4 мая анонсировали проведение мирного митинга в поддержку бойцов, защищающих Мариуполь. Акция должна была состояться 5 мая в 12.00.

Родственники военных обращались к правоохранителям, чтобы получить согласие на проведение акции, однако разрешения не получили, поэтому утром 5 мая митинг отменили.

Одна из организаторов мероприятия рассказала УП, что, вероятно, на акцию в центр столицы отправились те, кто не видел информации об отмене.

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Правоохранители задержали несколько человек, однако отпустили после беседы.

В полиции Киева сообщили следующее: "Согласно законодательству о военном состоянии массовые собрания – запрещены. Нынешняя акция, по данным правоохранителей, не была санкционированной".