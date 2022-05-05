Родным защитников Мариуполя не дали провести митинг в Киеве
Родные хотели провести митинг в поддержку украинских бойцов гарнизона Мариуполя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Родным защитников Мариуполя не дали провести мирный митинг в Киеве в поддержку украинских бойцов, сославшись на закон о военном положении.
Об этом сообщили организаторы акции в соцсетях и в комментарии "Украинской правде".
Родные украинских защитников 4 мая анонсировали проведение мирного митинга в поддержку бойцов, защищающих Мариуполь. Акция должна была состояться 5 мая в 12.00.
Родственники военных обращались к правоохранителям, чтобы получить согласие на проведение акции, однако разрешения не получили, поэтому утром 5 мая митинг отменили.
Одна из организаторов мероприятия рассказала УП, что, вероятно, на акцию в центр столицы отправились те, кто не видел информации об отмене.
Правоохранители задержали несколько человек, однако отпустили после беседы.
В полиции Киева сообщили следующее: "Согласно законодательству о военном состоянии массовые собрания – запрещены. Нынешняя акция, по данным правоохранителей, не была санкционированной".
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