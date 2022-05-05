  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Родным защитников Мариуполя не дали провести митинг в Киеве
В тренде

Родным защитников Мариуполя не дали провести митинг в Киеве

Общие новости
(1 голосов)

Родные хотели провести митинг в поддержку украинских бойцов гарнизона Мариуполя

Родным защитников Мариуполя не дали провести митинг в Киеве

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Родным защитников Мариуполя не дали провести мирный митинг в Киеве в поддержку украинских бойцов, сославшись на закон о военном положении.

Об этом сообщили организаторы акции в соцсетях и в комментарии "Украинской правде".

Родные украинских защитников 4 мая анонсировали проведение мирного митинга в поддержку бойцов, защищающих Мариуполь. Акция должна была состояться 5 мая в 12.00.

Родственники военных обращались к правоохранителям, чтобы получить согласие на проведение акции, однако разрешения не получили, поэтому утром 5 мая митинг отменили.

Одна из организаторов мероприятия рассказала УП, что, вероятно, на акцию в центр столицы отправились те, кто не видел информации об отмене.

Читайте такжеМариуполь в центре внимания. Владимир Зеленский подытожил очередные сутки великой войны с россией

Правоохранители задержали несколько человек, однако отпустили после беседы.

В полиции Киева сообщили следующее: "Согласно законодательству о военном состоянии массовые собрания – запрещены. Нынешняя акция, по данным правоохранителей, не была санкционированной".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде