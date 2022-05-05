русский генерал наградил сына-танкиста за "освобождение" Черниговской области
Ролик вышел на российском ТВ во время отступления российской армии из-под Киева
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Генерал-полковник александр лапин, командующий российским Центральным военным округом, наградил своего сына-танкиста, который руководил наступлением на украинские Сумы и Чернигов.
Ролик с награждением вышел в тот день, когда российская армия отступала с черниговского и киевского направлений.
Сын генерала подполковник денис лапин командует 1-м гвардейским танковым полком, входящим в состав известной со времен Второй мировой войны Таманской мотострелковой дивизии. Украинская разведка называла первый танковый полк среди частей, участвующих во вторжении.
Сообщается, что "ордена Мужества, медаль "За отвагу", орден "За заслуги перед Отечеством", медаль Жукова командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области".
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