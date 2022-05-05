Арестович заявил об освобождении Азовстали от российских оккупационных войск. Его слова опровергают с передовой
Арестович, мягко говоря, плавает в теме
ОП
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире общенационального телемарафона заявил о том, что украинские защитники отразили наступление россиян и вернули под свой полный контроль завод "Азовсталь".
"Вчера вошли российские войска на территорию "Азовстали", но были выбиты нашими защитниками. В настоящее время обобщаем информацию", - сказал Арестович.
В то же время, один из находящихся на передовой защитников Украины, заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар опроверг слова Арестовича, сказав, что войска российских оккупантов прорвались на завод "Азовсталь" и уже третий день активно его штурмуют.
Опровергают слова Арестовича и некоторые другие военнослужащие.
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