Арестович заявил об освобождении Азовстали от российских оккупационных войск. Его слова опровергают с передовой

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире общенационального телемарафона заявил о том, что украинские защитники отразили наступление россиян и вернули под свой полный контроль завод "Азовсталь".

"Вчера вошли российские войска на территорию "Азовстали", но были выбиты нашими защитниками. В настоящее время обобщаем информацию", - сказал Арестович.

В то же время, один из находящихся на передовой защитников Украины, заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар опроверг слова Арестовича, сказав, что войска российских оккупантов прорвались на завод "Азовсталь" и уже третий день активно его штурмуют.

Опровергают слова Арестовича и некоторые другие военнослужащие.