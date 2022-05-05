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Арестович заявил об освобождении Азовстали от российских оккупационных войск. Его слова опровергают с передовой

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Арестович, мягко говоря, плавает в теме

Арестович заявил об освобождении Азовстали от российских оккупационных войск. Его слова опровергают с передовой

ОП

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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире общенационального телемарафона заявил о том, что украинские защитники отразили наступление россиян и вернули под свой полный контроль завод "Азовсталь".

"Вчера вошли российские войска на территорию "Азовстали", но были выбиты нашими защитниками. В настоящее время обобщаем информацию", - сказал Арестович.

В то же время, один из находящихся на передовой защитников Украины, заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар опроверг слова Арестовича, сказав, что войска российских оккупантов прорвались на завод "Азовсталь" и уже третий день активно его штурмуют.

Опровергают слова Арестовича и некоторые другие военнослужащие.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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