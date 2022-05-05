путин извинился перед правительством Израиля за слова Лаврова. Но кремль об этом не сказал

Президент россии владимир путин принес официальные извинения израильскому премьеру Нафтали Беннету за слова министра иностранных дел рф лаврова о "о еврейских корнях Гитлера".

Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на пресс-службу Беннета.

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"Канцелярия премьер-министра Израиля рассказала свою версию разговора премьера Нафтали Беннета с владимиром путиным. Там сообщили, что президент россии извинился за слова главы МИД сергея лаврова. Тот ранее заявил о возможных еврейских корнях Гитлера. Премьер-министр принял извинения президента путина за слова лаврова и поблагодарил за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте", - отмечается в заявлении.

Интересно, что в сообщении Кремля о разговоре ничего не сказано об извинениях. Там сообщили, что Путин приветствовал Беннета и израильский народ с Днем независимости Израиля.

Напомним, на днях шут путина лавров заявил в интервью итальянским СМИ о том, что еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского не отменяет того факта, что в его правительстве есть нацисты, добавив, что в Гитлере тоже текла еврейская кровь.