путин извинился перед правительством Израиля за слова Лаврова. Но кремль об этом не сказал
Интересное развитие событий
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Президент россии владимир путин принес официальные извинения израильскому премьеру Нафтали Беннету за слова министра иностранных дел рф лаврова о "о еврейских корнях Гитлера".
Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на пресс-службу Беннета.
"Канцелярия премьер-министра Израиля рассказала свою версию разговора премьера Нафтали Беннета с владимиром путиным. Там сообщили, что президент россии извинился за слова главы МИД сергея лаврова. Тот ранее заявил о возможных еврейских корнях Гитлера.
Премьер-министр принял извинения президента путина за слова лаврова и поблагодарил за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте", - отмечается в заявлении.
Интересно, что в сообщении Кремля о разговоре ничего не сказано об извинениях. Там сообщили, что Путин приветствовал Беннета и израильский народ с Днем независимости Израиля.
Напомним, на днях шут путина лавров заявил в интервью итальянским СМИ о том, что еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского не отменяет того факта, что в его правительстве есть нацисты, добавив, что в Гитлере тоже текла еврейская кровь.
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