путин награждает погибших в Украине секретными указами. Их рекордно много
И будет еще больше
Фото: The Japan Times
С начала войны доля секретных указов президента рф владимира путина стала рекордной за последние 20 лет. Такими указами среди прочего награждают уничтоженных в Украине российских захватчиков, сообщает Медиазона.
Издание отмечает, что, судя по порядковым номерам указов Путина на сайте, где публикуются правовые акты, в марте 2022 года было засекречено 54% всех документов такого типа, подписанных президентом рф. В апреле таких документов было 49%.
С помощью секретных указов в россии среди прочего награждают военнослужащих, в том числе посмертно.
Это рекордные показатели с декабря 2002 года (когда шла вторая чеченская война), когда доля секретных указов Путина составила 59%.
Погибших на войне с Украиной русских солдат обычно награждают "орденами мужества" посмертно. Из более чем 1700 изученных публикаций о гибели этот орден упомянут почти в 600 случаях.
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