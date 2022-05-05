  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Советник МВД: 9 мая путин может заявить об аннексии территорий Украины
В тренде

Советник МВД: 9 мая путин может заявить об аннексии территорий Украины

Общие новости
(4 голосов)

Диктатору нужно объявить хоть о какой-нибудь победе

Советник МВД: 9 мая путин может заявить об аннексии территорий Украины

art

Новина українською

Президент страны-агрессора путин может заявить об аннексии оккупированных территорий Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области.

Такую точку зрения в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

Читайте такжеСМИ: Оккупанты планируют создать на захваченных территориях "Южную Русь"

По его словам, в Кремле сейчас есть две партии, где одна говорит о том, что нужно на 9 мая заявить об аннексии оккупированных украинских территорий.

"Одна говорит о том, что нужно даже на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, и даже Херсонской области, и тех территорий, которые сейчас оккупированы в Запорожье. Вторая часть говорит о том, что в случае аннексии у России просто не будет шансов люфта для будущих переговорных процессов", - сказал Денисенко.

"На самом деле в эти дни будет решаться, сделает ли заявление Путин о том, что после того как задачи рф будут выполнены, он присоединит эти территории к рф. Говорить о том, что он получит какие-то серьезные достижения до 9 мая, сейчас не приходится вообще. По моему мнению, 51 на 49 он слушает первую партию", - объяснил советник глав МВД.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Цензор.НЕТ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде