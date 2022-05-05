ЕС планирует ввести санкции против фактической женщины путина Кабаевой

Европейский союз предложил ввести санкции против Алины Кабаевой, бывшей гимнастки, которая возглавляет Национальную медиагруппу, и которая "тесно связана с президентом россии владимиром путиным".

Список еще должен быть одобрен европейскими правительствами и может измениться до того, как это произойдет.

В документе также указывается, что National Media Group (Национальная медиа-группа) – холдинговая компания, владеющая долями почти всех основных российских медиа, распространяющих государственную пропаганду, и поэтому компания ответственна за поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, что многие СМИ, в том числе и российские, не раз писали о том, что Кабаева является фактической женой путина.

Интересно, что в прошлом месяце The Wall Street Journal сообщил, что США отложили введение санкций против Кабаевой из-за опасений, что это может привести к эскалации напряженности в отношениях с Путиным.