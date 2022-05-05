Угроза высадки десанта на побережье Черного моря сохраняется - ОК Юг

В северо-западной части Черного моря сохраняется угроза высадки вражеского десанта, россияне производят разведки беспилотниками, в том числе ударными.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг продолжает держать напряжение в северо-западной части Черного моря присутствием своей корабельной группировки, угрозой высадки десанта, проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа.

Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу.

Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут являться соответствующим сопровождением этих мероприятий", - говорится в сообщении.