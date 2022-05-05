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Угроза высадки десанта на побережье Черного моря сохраняется - ОК Юг

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Враг продолжает держать напряжение в северо-западной части Черного моря

Угроза высадки десанта на побережье Черного моря сохраняется - ОК Юг

Getty Images/Global Images Ukraine

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В северо-западной части Черного моря сохраняется угроза высадки вражеского десанта, россияне производят разведки беспилотниками, в том числе ударными.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Враг продолжает держать напряжение в северо-западной части Черного моря присутствием своей корабельной группировки, угрозой высадки десанта, проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа.

Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу.

Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут являться соответствующим сопровождением этих мероприятий", - говорится в сообщении.

Также в командовании просят жителей не посещать пляжи и другие запрещенные территории, не выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств, а также не мешать действиям военных и призвали информировать соответствующие органы о подозрительной активности в прибрежной зоне и не разглашать информацию о деятельности сил обороны.

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В статье: война с Россией
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