Оккупанты обстреливают Донецкую область. За сутки ранено 25 мирных жителей
Оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы
Запорізька ОВА
В результате обстрелов в Донецкой области 5 мая ранения получили 25 гражданских лиц.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
"5 мая в результате российского авиаракетного удара по Краматорску ранения получили 25 горожан. Также удалось уточнить информацию об одном раненом в Лимане и двух погибших ранее - в Часовом Яру и Новомихайловке.
Кроме того, в Бахмуте умер один человек, раненный в Луганской области. Еще 5 раненых в Луганской области получили в Бахмуте медицинскую помощь.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.
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