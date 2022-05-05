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Оккупанты обстреливают Донецкую область. За сутки ранено 25 мирных жителей

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Оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы

Оккупанты обстреливают Донецкую область. За сутки ранено 25 мирных жителей

Запорізька ОВА

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В результате обстрелов в Донецкой области 5 мая ранения получили 25 гражданских лиц.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

"5 мая в результате российского авиаракетного удара по Краматорску ранения получили 25 горожан. Также удалось уточнить информацию об одном раненом в Лимане и двух погибших ранее - в Часовом Яру и Новомихайловке.

Кроме того, в Бахмуте умер один человек, раненный в Луганской области. Еще 5 раненых в Луганской области получили в Бахмуте медицинскую помощь.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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