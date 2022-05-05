Оккупанты обстреливают Донецкую область. За сутки ранено 25 мирных жителей

В результате обстрелов в Донецкой области 5 мая ранения получили 25 гражданских лиц.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

"5 мая в результате российского авиаракетного удара по Краматорску ранения получили 25 горожан. Также удалось уточнить информацию об одном раненом в Лимане и двух погибших ранее - в Часовом Яру и Новомихайловке.

Кроме того, в Бахмуте умер один человек, раненный в Луганской области. Еще 5 раненых в Луганской области получили в Бахмуте медицинскую помощь.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.