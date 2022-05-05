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5 мая на восточном направлении ВСУ уничтожили более 30 оккупантов и 10 единиц техники

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Наши защитники отразили 2 атаки оккупантов

5 мая на восточном направлении ВСУ уничтожили более 30 оккупантов и 10 единиц техники

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" озвучила результаты противостояния с российскими оккупантами за 5 мая.

Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор российским фашистам.

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В частности, 5 мая, наши защитники отразили 2 атаки оккупантов.

Потери врага составляют:

  • личного состава – 32
  • танки - 3
  • БМП – 2
  • БТР – 1
  • ББМ – 1
  • АТТ – 1
  • БПЛА – 2
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В статье: война с Россией
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