5 мая на восточном направлении ВСУ уничтожили более 30 оккупантов и 10 единиц техники
Наши защитники отразили 2 атаки оккупантов
Getty Images/Global Images Ukraine
Оперативно-тактическая группировка "Восток" озвучила результаты противостояния с российскими оккупантами за 5 мая.
Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор российским фашистам.
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В частности, 5 мая, наши защитники отразили 2 атаки оккупантов.
Потери врага составляют:
- личного состава – 32
- танки - 3
- БМП – 2
- БТР – 1
- ББМ – 1
- АТТ – 1
- БПЛА – 2
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання Схід
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