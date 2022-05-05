На россии задержали наркокурьера с тортом Рошен, который готовил провокацию против российской армии

В Омске на россии задержали "наркокурьера и его подельников", которые "готовили провокацию против российской армии".

Об этом сообщает официальное федеральное агентсво РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, куратор поручил наркокурьеру снять ролик, в котором он с тортом украинской фабрики Roshen должен был задавать прохожим провокационные вопросы о спецоперации на Украине.

Правда, торта Roshen оператор в Омске не нашел - и заказал коробку в типографии.