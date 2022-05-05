"Мобилизации не будет" - на россии продолжают успокаивать народ

Мобилизация в россии не ожидается.

В этом население убеждает глава Госдумы рф Вячеслав Володин.

"Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу", – заявил Володин в комментарии "Интерфаксу".

Напомним, что ранее многие эксперты говорили о том, что верхушка россии, учитывая провалившееся наступление в Украине, 9 мая может объявить мобилизацию.