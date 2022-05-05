"Мобилизации не будет" - на россии продолжают успокаивать народ
Все идет по плану
Getty Images/Global Images Ukraine
Мобилизация в россии не ожидается.
В этом население убеждает глава Госдумы рф Вячеслав Володин.
"Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу", – заявил Володин в комментарии "Интерфаксу".
Напомним, что ранее многие эксперты говорили о том, что верхушка россии, учитывая провалившееся наступление в Украине, 9 мая может объявить мобилизацию.
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