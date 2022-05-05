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Генсек ООН заявил о том, что продолжается третья операция эвакуации из Мариуполя

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Однако без подробностей, чтобы она не сорвалась

Генсек ООН заявил о том, что продолжается третья операция эвакуации из Мариуполя

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что идет третья операция по эвакуации из Мариуполя, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Два безопасных конвоя после выхода были успешно завершены. В первом, завершенном 3 мая, с завода "Азовсталь" было эвакуировано мирное население, а также 59 человек из соседних окрестностей.

Во второй операции, завершенной минувшей ночью, более 320 гражданских были эвакуированы из Мариуполя и близлежащих районов.

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Третья операция продолжается. Но наша политика состоит в том, чтобы не говорить о деталях до их завершения, чтобы избежать срыва возможного успеха", - пояснил он.

Гутерриш подчеркнул, что к настоящему времени около 500 мирных жителей "обнаружили долгожданное облегчение после того, как жили под непрерывным обстрелом и с ограниченным доступом к воде, пище и санитарии".

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В статье: война с Россией
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