Генсек ООН заявил о том, что продолжается третья операция эвакуации из Мариуполя
Однако без подробностей, чтобы она не сорвалась
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что идет третья операция по эвакуации из Мариуполя, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Два безопасных конвоя после выхода были успешно завершены. В первом, завершенном 3 мая, с завода "Азовсталь" было эвакуировано мирное население, а также 59 человек из соседних окрестностей.
Во второй операции, завершенной минувшей ночью, более 320 гражданских были эвакуированы из Мариуполя и близлежащих районов.
Третья операция продолжается. Но наша политика состоит в том, чтобы не говорить о деталях до их завершения, чтобы избежать срыва возможного успеха", - пояснил он.
Гутерриш подчеркнул, что к настоящему времени около 500 мирных жителей "обнаружили долгожданное облегчение после того, как жили под непрерывным обстрелом и с ограниченным доступом к воде, пище и санитарии".
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