Президент Польши Дуда: Границы между Польшей и Украиной фактически не будет

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной фактически не будет.

Читайте также Президент Польши одобрил изменения в закон о помощи гражданам Украины

"Между нашими странами - Польшей и Украиной - не будет больше границы. Этой границы не будет!

Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и восстанавливая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", - сказал Президент Польши.