  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент Польши Дуда: Границы между Польшей и Украиной фактически не будет
В тренде

Президент Польши Дуда: Границы между Польшей и Украиной фактически не будет

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Громкое заявление президента братской Польши

Президент Польши Дуда: Границы между Польшей и Украиной фактически не будет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной фактически не будет.

Читайте такжеПрезидент Польши одобрил изменения в закон о помощи гражданам Украины

"Между нашими странами - Польшей и Украиной - не будет больше границы. Этой границы не будет!

Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и восстанавливая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", - сказал Президент Польши.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде