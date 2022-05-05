Президент Польши Дуда: Границы между Польшей и Украиной фактически не будет
Громкое заявление президента братской Польши
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной фактически не будет.
"Между нашими странами - Польшей и Украиной - не будет больше границы. Этой границы не будет!
Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и восстанавливая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", - сказал Президент Польши.
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