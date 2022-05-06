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1 самолет и 14 БПЛА за день - украинские средства ПВО продолжают активно минусить вражеские аппараты

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Делаем воздух чище

1 самолет и 14 БПЛА за день - украинские средства ПВО продолжают активно минусить вражеские аппараты

фото из свободных источников

Новина українською

ПВО Украины 5 мая поразила 15 воздушных целей врага - 14 БПЛА и российский самолет.

Об этом сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

"Боевая авиация противника и дальше действует на расстоянии, не входя в контролируемое Вооруженными силами Украины воздушное пространство.

5 мая противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск поражено не менее 15 воздушных целей:

14 – беспилотников типа "Орлан" и один самолет, предварительно истребитель Су-30см.

Самолет оккупантов сбит на Восточном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил.

"Орлан-10" сбивают всеми доступные средства – зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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