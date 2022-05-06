1 самолет и 14 БПЛА за день - украинские средства ПВО продолжают активно минусить вражеские аппараты
Делаем воздух чище
фото из свободных источников
ПВО Украины 5 мая поразила 15 воздушных целей врага - 14 БПЛА и российский самолет.
Об этом сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
"Боевая авиация противника и дальше действует на расстоянии, не входя в контролируемое Вооруженными силами Украины воздушное пространство.
5 мая противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск поражено не менее 15 воздушных целей:
14 – беспилотников типа "Орлан" и один самолет, предварительно истребитель Су-30см.
Самолет оккупантов сбит на Восточном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил.
"Орлан-10" сбивают всеми доступные средства – зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя", - говорится в сообщении.
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