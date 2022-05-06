Зеленский: В день, когда Джонсон выступал в украинском парламенте, российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением в ходе войны против россии. Глава государства подчеркнул, что зверства россиян продолжаются – они бьют ракетами особенно жестоко тогда, когда в Украину прибывают гости:

"Сегодня одной из заметных новостей стало сообщение о нашем разговоре с Борисом Джонсоном. Каждый раз, когда проходят такие переговоры, это важно для Украины. И не менее важно – для Британии. Позавчера – в день, когда Джонсон выступал в украинском парламенте, российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов. Очевидно, что россию раздражает близость Украины и Британии. А значит, это точно означает, что мы действительно сильно защищаем свободу в Европе", - сказал Владимир Зеленский.

В целом, только вдумайтесь в следующую информацию:

"В общей сложности за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет. Зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. На сегодняшний день российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения – это больницы, роддома, амбулатории. Во временно оккупированных районах Украины – на востоке и юге – просто катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам. Не хватает даже самых простых препаратов".

Но борьба продолжается. И особенно важная тема – это спасение людей в Мариуполе:

"Сегодня продолжили спасательную операцию из Мариуполя при помощи ООН и Международного комитета Красного креста. Люди на пути к безопасной территории. Уже более 150 человек из "Азовстали" и еще более 300 человек из самого Мариуполя и окрестностей, которые на этой неделе вышли гуманитарным коридором, получают всю помощь, которая им нужна".

Еще Зеленский рассказал о тех, кого наградил, о средствах, которые необходимы для восстановления Украины т прочее. Смотрите в видео.