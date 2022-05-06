Моуриньо в финале Лиги конференций, игроки Динамо отправились в сборную. Главные новости за 5 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 5 мая

В четверг состоялись ответные матчи полуфиналов Лиги Европы 2021/22. Франкфуртский "Айнтрахт" во второй раз переиграл "Вест Хэм" (1:0). Единственный мяч забил колумбийский форвард Борре, Андрей Ярмоленко появился на поле во втором тайме но не смог переломить игру. Соперником "Айнтрахта" неожиданно стал шотландский "Рейнджерс", переигравший на своем поле "РБ Лейпциг" (первая игра закончилась победой РБ 1:0). Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье.

Жозе Моуриньо стал первым в истории тренером, который выводил свои команды в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. "Рома" португальского стала финалистом нового турнира, переиграв вчера "Лестер" 1:0 (первая игра закончилась со счетм 1:1). 25 мая соперником "Ромы" в финале, который состоится в Тиране, будет нидерлансдкий "Фейеноорд", выбивший "Марсель" (0:0 в ответвой игре и 3:2 в первом матче).

После победы "Динамо" в матче с "Базелем" в расположение сборной Украины отправились Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш и Артем Беседин, а также Артем Довбик, который играл за "бело-синих" в рамках благотворительного тура. Сборная Уркаины намерена провести пять спаррингов на протяжении мая.

В первые дни мая в итальянской прессе появились спекуляции о том, что экс-тренер сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко может стать президентом клуба Серии С "Пескары". Украинец якобы встречался с владельцем клуба Даниэле Себастьяни. Но реальность оказалась куда произачнее. Шевченко наведывался в Абруццо (область в Италии, включающая в себя Пескару), чтобы пройти обследование у офтальмолога.

Защитник "Барселоны" Жерар Пике не поможет команде в оставшихся матчах сезона из-за проблем с приводящей мышцы левого бедра. 35-летний центрбек пропустит матчи с "Бетисом", "Сельтой", "Хетафе" и "Вильярреалом". Пике получил травму в игре Ла Лиги с "Мальоркой" первого мая.

Издание Le Parisien информирует, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с клубом. Мбаппе якобы подпишет договор по схеме 2+1, получит бонус в 100 млн евро и 50 млн евро за каждый сезон. Семья футболиста поспешила опровергнуть информацию, заявив, что переговоры продолжаются в спокойной обстановке, чтобы Мбаппе смог сделать правильный выбор. На 23-летнего форварда также претендует "Реал" Мадрид.