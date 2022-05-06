Коридор в Крым, контроль Донбасса. Цель российских оккупантов не меняется, пишет Генштаб ВСУ
Больших побед у русских нет, а время бежит
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию с фронта по состоянию на шесть утра шестого мая 2022-го года. Начались уже 72-е сутки полномасштабной войны Украины с россией. Враг продолжает свое наступление на востоке Украины.
"Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом", - пишет Генштаб.
"На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил. В подразделениях вооруженных сил республики Беларусь идет проверка боевой готовности сил реагирования.
На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах содержится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.
На Слобожанском направлении противник активных действий не производил. Продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.
Враг продолжает наращивать систему противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. Проводит перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.
На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале по имеющейся информации находится до 300 раненых.
В целях уточнения позиций наших войск и направлений дальнейшего продвижения враг осуществляет воздушную разведку.
В Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия.
На Лиманском направлении производит обстрелы позиций наших войск.
На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасна и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.
В городе Мариуполе продолжает блокировка подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.
На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не вел. Оказывает огненное влияние с целью сковывания действий наших войск и уничтожения артиллерийских подразделений.
В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Обстреливал позиции наших войск. На севере Херсонщины и Николаевщины враг производит обстрелы покинувших населенных пунктов.
Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.
На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника.
Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе к победе!
Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Добавим, что ранее стало известно о том, сколько воздушных целей россиян ВСУ поразили за последние сутки.
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