Пентагон заметил отвод основных сил россиян от Мариуполя
Рубрика "Орки, мы вам видим"
Getty Images / Global Images Ukraine
Основные силы войск россии, брошенные ранее на Мариуполь, сейчас отведены к северу от украинского города, который продолжает терпеть постоянные авиационные и артиллерийские удары. Об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.
"В целом, по нашим оценкам, большинство российских войск – сухопутных войск – направленных в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север. Сейчас в городе и окрестностях сосредоточено "небольшое количество" российских войск, что примерно равно "паре батальонных тактических групп".
"россияне в большинстве своем атакуют, нанося авиационные и артиллерийские удары по Мариуполю и окрестностям, а также по заводу "Азовсталь".
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