Пентагон заметил отвод основных сил россиян от Мариуполя

Основные силы войск россии, брошенные ранее на Мариуполь, сейчас отведены к северу от украинского города, который продолжает терпеть постоянные авиационные и артиллерийские удары. Об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

"В целом, по нашим оценкам, большинство российских войск – сухопутных войск – направленных в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север. Сейчас в городе и окрестностях сосредоточено "небольшое количество" российских войск, что примерно равно "паре батальонных тактических групп".