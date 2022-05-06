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Пентагон заметил отвод основных сил россиян от Мариуполя

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Рубрика "Орки, мы вам видим"

Пентагон заметил отвод основных сил россиян от Мариуполя

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Основные силы войск россии, брошенные ранее на Мариуполь, сейчас отведены к северу от украинского города, который продолжает терпеть постоянные авиационные и артиллерийские удары. Об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

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"В целом, по нашим оценкам, большинство российских войск – сухопутных войск – направленных в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север. Сейчас в городе и окрестностях сосредоточено "небольшое количество" российских войск, что примерно равно "паре батальонных тактических групп".

"россияне в большинстве своем атакуют, нанося авиационные и артиллерийские удары по Мариуполю и окрестностям, а также по заводу "Азовсталь".

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В статье: Мариуполь война с Россией Пентагон Джон Кирби
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Источник:
defense.gov

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Комментарии (1)
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uprise (Минск)
06.05.2022 в 08:31
А что это значит, объясните?
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