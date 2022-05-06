Генсек ООН – о количестве эвакуированных мирных жителей из Мариуполя и Азовстали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с "Азовстали" в Мариуполе и прилегающих районов удалось эвакуировать около 500 мирных жителей.

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"В ходе совместной операции ООН и МККК две гуманитарные колонны успешно эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь", Мариуполя и прилегающих районов".

"Я надеюсь, что продолжение координации с москвой и Киевом приведет к увеличению числа гуманитарных пауз для обеспечения безопасного прохода гражданских лиц".