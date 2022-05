Генсек ООН – о количестве эвакуированных мирных жителей из Мариуполя и Азовстали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с "Азовстали" в Мариуполе и прилегающих районов удалось эвакуировать около 500 мирных жителей.

In a joint @UN-@ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas.



I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage.