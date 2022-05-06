Генсек ООН – о количестве эвакуированных мирных жителей из Мариуполя и Азовстали
Цифры должны увеличиваться
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с "Азовстали" в Мариуполе и прилегающих районов удалось эвакуировать около 500 мирных жителей.
"В ходе совместной операции ООН и МККК две гуманитарные колонны успешно эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь", Мариуполя и прилегающих районов".
"Я надеюсь, что продолжение координации с москвой и Киевом приведет к увеличению числа гуманитарных пауз для обеспечения безопасного прохода гражданских лиц".
In a joint @UN-@ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas.— António Guterres (@antonioguterres) May 5, 2022
I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage.
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