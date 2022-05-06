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Прямо на Азовстали. Военнослужащая трогательно исполнила известный украинский марш

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Сдержать слезы невероятно трудно

Прямо на Азовстали. Военнослужащая трогательно исполнила известный украинский марш

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Сети появилось видео с исполнением известного украинского марша "Зродились ми великої години". Его очень трогательно спела из укрытия мариупольской "Азовстали" украинская военнослужащая.

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Журналист отметил, что видео и фото этой храброй девушки были сделаны в короткие промежутки между отражением штурмов орков.

Марш украинских националистов – песня, созданная на слова Олеся Бабия. Музыку приписывают Емельяну Нижанковскому. В 1932-м была утверждена Проводом Украинских Националистов, руководящим органом ОУН, как гимн организации. 24 августа 2018-го, адаптированный к современным украинским условиям, вариант песни стал маршем украинского войска на параде ко дню Независимости Украины.

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В статье: Мариуполь война с Россией Азовсталь
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