Прямо на Азовстали. Военнослужащая трогательно исполнила известный украинский марш

В Сети появилось видео с исполнением известного украинского марша "Зродились ми великої години". Его очень трогательно спела из укрытия мариупольской "Азовстали" украинская военнослужащая.

Читайте также Генсек ООН – о количестве эвакуированных мирных жителей из Мариуполя и Азовстали

Журналист отметил, что видео и фото этой храброй девушки были сделаны в короткие промежутки между отражением штурмов орков.

Марш украинских националистов – песня, созданная на слова Олеся Бабия. Музыку приписывают Емельяну Нижанковскому. В 1932-м была утверждена Проводом Украинских Националистов, руководящим органом ОУН, как гимн организации. 24 августа 2018-го, адаптированный к современным украинским условиям, вариант песни стал маршем украинского войска на параде ко дню Независимости Украины.