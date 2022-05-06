Подоляк рассказал, как россия демонстративно насмехается над Женевской конвенцией.
Используя для этого так называемые парады
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в твиттере прокомментировал извращенные планы россии по проведению парада девятого мая в разрушенном Мариуполе.
"24-го августа 2014-го года в Донецке состоялся "парад пленных". Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Через 8 лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе. Для этого, кроме военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских.
Это демонстративная насмешка со стороны россии над Женевской конвенцией. Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас Книга палачей обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Эти преступления без срока давности", - написал Подоляк.
Отметим, что сегодня, шестого мая, Пентагон сообщил о том, что россия отвела часть своих войск от Мариуполя.
Популярное сейчас
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Прямо на Азовстали. Военнослужащая трогательно исполнила известный украинский марш
- Моуриньо в слезах: Это победа семьи. Абрахам: Болельщики выиграли для нас этот матч
- Из-за разоблачений СБУ: российские оккупанты боятся, что дома в эрэфии их будут судить
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:40 Украинские Зеленский: В день, когда Джонсон выступал в украинском парламенте, российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов
- 00:17 Украинские 1 самолет и 14 БПЛА за день - украинские средства ПВО продолжают активно минусить вражеские аппараты
- 23:59 Украинские Президент Польши Дуда: Границы между Польшей и Украиной фактически не будет