Подоляк рассказал, как россия демонстративно насмехается над Женевской конвенцией.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в твиттере прокомментировал извращенные планы россии по проведению парада девятого мая в разрушенном Мариуполе.

"24-го августа 2014-го года в Донецке состоялся "парад пленных". Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Через 8 лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе. Для этого, кроме военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских.

Это демонстративная насмешка со стороны россии над Женевской конвенцией. Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас Книга палачей обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Эти преступления без срока давности", - написал Подоляк.