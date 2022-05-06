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Подоляк рассказал, как россия демонстративно насмехается над Женевской конвенцией.

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Используя для этого так называемые парады

Подоляк рассказал, как россия демонстративно насмехается над Женевской конвенцией.

Getty Images / Global Images Ukraine

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в твиттере прокомментировал извращенные планы россии по проведению парада девятого мая в разрушенном Мариуполе.

"24-го августа 2014-го года в Донецке состоялся "парад пленных". Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Через 8 лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе. Для этого, кроме военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских.

Это демонстративная насмешка со стороны россии над Женевской конвенцией. Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас Книга палачей обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Эти преступления без срока давности", - написал Подоляк.

Отметим, что сегодня, шестого мая, Пентагон сообщил о том, что россия отвела часть своих войск от Мариуполя.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Михайло Подоляк

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